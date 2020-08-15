السيسي يطلع على الموقف الإنشائي لمشروعات تنمية سيناء والعاصمة الادارية الجديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
‎اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع ‎اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

‎وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع السيد الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار؛ موجهًا سيادته بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.

‎كما وجه الرئيس بالالتزام بتطبيق أحدث المعايير الإنشائية والتكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة في الاطار الزمني المقدر.

‎وشهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء والارتقاء ببنيتها الأساسية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ساحة الشعب، ومنطقة الأعمال المركزية، والنصب التذكاري، والحي الحكومي.

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