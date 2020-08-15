يوفنتوس يحدد أولى الصفقات الصيفية

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمود صبري
كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس الإيطالي مازال يستهدف التعاقد مع بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدعيم خط الوسط مستقبلًا بعد رحيل الثنائي بيانيتش وماتويدي .


وترغب السيده العجوز في عقد صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر من أجل خطف النجم الفرنسي، بعد أن أبدي مانشستر يونايتد رغبه قوية في التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا .


ويفضل يوفنتوس التضحية بالنجم الأرجنتيني في صفقة تبدلية بدلًا من التضحية بالبرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي أكدت تقارير صحفية فرنسية إقترابه من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي .


يذكر أن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، قد طلب رحيل عدد كبير من لاعبيه كبار السن الموسم المقبل، وذلك من أجل بناء فريق شاب قادر علي المناسبة علي البطولات .

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