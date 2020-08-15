تايورات وفساتين قصيرة.. موضة ملابس البحر 2020 (صور)

عادة ما تكون ملابس البحر هي المايوه عليه كاش مايوه ملائم للشاطئ الرملي، والشمس، ولكن إذا كنتِ ترغبين في عمل جلسة تصوير خاصة على البحر بملابس غير المايوه، والكاش، فتلك الملابس الخاصة بالبحر لها موضة وستايل خاص، ويمكن ارتداؤها على المايوه أيضا، ولكنها تتميز بأنها فاتحة وخفيفة ولا تتأثر بالرمال.





وسنستعرض لكم متابعينا في التقرير التالي موضة ملابس الشاطئ بحسب موقع "فوج"، و"ستايل كريز"، و"كوزموبوليتان"، وهي مواقع متخصصة في الموضة.





التايور









التايورات الكاجوال المكونة من قطعتين وتكشف عن منطقة البطن، هي موضة 2020 للصيف بلا منافس، وتتكون عادة من جيبة قصيرة واسعة، وعليها كروب توب مربوط من عند منطقة البطن.





الفستان الأبيض





الفتسان الأبيض القصير هو موضة للشاطئ، والبحر لا تبطل أبدا، فهو يعكس أشعة الشمس الضارة، كما يسمح بالتان، كما يسمح للبشرة بالتنفس، وهو ملائم أيضا للتصوير.





القميص المفتوح

مثل موضة القميص الفستان، يمكنك ارتداء قميص مفتوح على المايوه، أو قميص طويل نسبيا إلى ما فوق الركبتين، والموضة لهذا العام هو الألوان الفاتحة، والمقلم.





جامبسوت



