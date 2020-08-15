صحة البحر الأحمر: دعم مستشفى الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجي بـ 3 أجهزة تنفس صناعي (صور)

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، عن دعم مستشفيات (الغردقة العام وسفاجا المركزى والقصير النموذجي) بعدد 3 أجهزة تنفس صناعى بقيمة مليون و٦٥٠ الف جنية.



ومن جانبه أكد الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، يأتى ذلك من حرص الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على إمداد مستشفيات محافظة البحر الأحمر بجميع الأجهزة الحديثة لرفع كفاءة العنايات المركزة وحرصا على منع تكبد المرضى مشقة السفر والانتقال وضمانا لتقديم أفضل خدمة طبية.



وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر. على حرص وزيرة الصحة والسكان دائمًا على توفير كل الدعم لجميع المستشفيات بالبحر الأحمر، موضحًا أن هناك طفرة كبيرة في القطاع الصحى بالبحر الأحمر، خلال الفترة الماضية متمثل فى الدعم المستمر من وزيرة الصحة.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.



وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

