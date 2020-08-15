استمرار رفع أنقاض عقار قصر النيل المنهار للبحث عن المفقودين (فيديو وصور)

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي تصوير/ بلال أحمد
تواصل محافظة القاهرة، إزالة أنقاض عقار قصر النيل المُنهار، للبحث عن المفقودين أسفل العقار، وذلك وسط تواجد أمني مكثف بموقع الحادث والإسعافات.


وأعلنت محافظة القاهرة، أن عمليات البحث في انهيار عقار ٥٠ شارع قصر النيل، أسفرت عن إنقاذ ١٤ شخصا وإسعاف اثنين بالموقع ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.

وأوضحت المحافظة، انتقال الإسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الأمنية، مع استمرار تواجد المحافظ اللواء خالد عبد العال، بموقع الانهيار.


وأوضحت محافظة القاهرة، أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من أرضى وأربعة أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه.


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