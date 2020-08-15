صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:41 م
مروة ومتقال
مروة ومتقال
الفجر الفني

فى حضور ضخم من نجوم الفن والرياضة والإعلام والمجتمع افتتح أحد رجال الأعمال إحدى المطاعم التي يمتلكها مطعم بالتجمع الأول.

 

حرص على حضور حفل الافتتاح الفنانة الاستعراضية صوفينار التي ظهرت مرتدية الكمامة والمطربة اللبنانية مروه والمطرب حجازي متقال والمطرب عصام كاريكا وايساف والفنانين مصطفى منصور وكريم حبشي ومطرب ستار اكاديمي محمد سعد.

 

كما حضر من نجوم الرياضة الكباتن فتحي مبروك وربيع ياسين وياسر ريان، ونخبة كبيرة من نجوم المجتمع.

 

احيا حفل الافتتاح فرقة مارشنج بند التي تألقت فى حضور ضيوف ملئ المكان عن آخره.

 

واخذ الحضور التقاط الصور التذكارية مع بعضهم فى أجواء اتسمت بالبهجة.

صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)
صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)
صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)
صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)
صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)
صوفينار بالكمامة ومروة ومتقال وكاريكا ونجوم الرياضة في افتتاح مطعم بالتجمع (صور)

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