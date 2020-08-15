تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في قطر، اليوم السبت، 277 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 114809 حالات.

 

كما سجلت وزارة الصحة القطرية، حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وكشفت وزارة الصحة القطرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد حالات الوفاة وصل الى 192 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

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