زيدان يوجه ريال مدريد نحو التعاقد مع أوباميكانو

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:28 م
زيدان
زيدان
محمود صبري
يعد المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو لاعب فريق لايبزيج الألماني أحد أفضل المدافعين داخل القارة العجوز في الوقت الحالي .


ووفقاً لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد وجه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي الر سرعة التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب .


وأشار الموقع أن مسئولي ريال مدريد قد تابعوا مباراة الأمس بين لايبزيج وأتليتكو مدريد من أجل الوقوف علي النقاط الفنية والبدنية الكاملة للفرنسي أوباميكانو .


ومن المنتظر أن يبدأ ريال مدريد المفاوضات مع المدافع الفرنسي في الفترة المقبلة من أجل التعاقد معه في صيف 2021، بعد أن أتخذت إدارة الفريق الإسباني قرار بعدم إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الجاري .


يذكر أن نادي ريال مدريد قد حاول مسبقًا التعاقد مع أوباميكانو، الا أن المفاوضات لم تكتمل، مما دفع اللاعب الى تمديد تعاقده رفقة الثيران الحمراء .

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