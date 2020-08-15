ما حكم من خان الأمانة؟.. أمين الفتوى يجيب! (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:06 م
الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان
تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال يقول: "ما حكم من خان الأمانة؟".

قال أمين الفتوى إن سيدنا النبي محمدا- صلى الله عليه وسلم- قد قال أد الأمانة الى اهلها ولا تخن من خانك، منوها بأن أول من يرفع من الارض هي الأمانة، وأنها ترفع من قلوب الرجال.

وأضاف عثمان، عبر فيديو نشرتعة دار الافتاء عبر قناتها على يوتيوب، بأنه يجب علينا أن نتعلم بأن من أخلاق النبي محمد والتي أوصي بها بأن يكون الانسان أميناً، لأن الأمانة كانت صفة من أجمل صفات النبي محمد- صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أمين الفتوى أن المشركين كانوا يأتمنون سول الله- صلى الله عليه وسلم- على أموالهم مع انهم لم يرضوا بدينه ولا برسالته، وكانوا يلقبونه بالصادق الأمين.

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دار الافتاء المصرية خيانة الامانة حكم من خان الامانة امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان

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