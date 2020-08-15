روتانا" تفرج عن ألبوم جنات الجديد

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أفرجت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، منذ قليل عن ألبوم جنات الجديد "أنا في انتظارك"، وطرحه عبر التطبيق الموسيقي "ديزر"، ومن المقرر طرحه خلال الساعات القليلة المُقبلة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".





يحمل الألبوم عنوان "أنا في انتظارك"، وهو من إنتاج شركة" روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم 11 أغنية.





وننشر أسماء أبرز أغاني الألبوم وهم: "نوم الظالم" وهي من كلمات سلامه علي، وألحان وليد سعد، وأغنية"أنا في انتظارك" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع.





ويتعاون مع جنات في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد، بلال سروروهاني ربيع.

