اجتماع سداسي.. استكمال مفاوضات سد النهضة

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:02 م
سد النهضة
سد النهضة
ياسمين مبروك

بعد تأجيل الاجتماعات، تستكمل مفاوضات ملف سد النهضة خلال الأيام المقبلة، للوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، ابدأ بعقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غدًا الأحد.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل استكمال مفاوضات ملف سد النهضة بين الدول الثلاث، بعد تأجيلها الأيام الماضية.

اجتماع سداسي
تستكمل مفاوضات ملف سد النهضة، غدًا الأحد، حيث سيتم عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان غدًا، حسب مصادر سودانية.

مصر ترحب باستئناف المفاوضات
وأعلنت مصر، ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها، شرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

استعداد إثيوبي
وقالت إثيوبيا، إنها مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الاثنين المقبل، جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، اليوم السبت، مع عدد من البعثات الدبلوماسية، مشددا على ضرورة أن يواصل الإثيوبيون الدعم المالي للسد.

وكان السودان طلب تأجيل الاجتماعات بغية استكمال التشاور الداخلي نظرا للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات، فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض.

وأعلنت إثيوبيا، رسميًا، إنجاز المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، حيث هنأ وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، مواطنيه بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة.

وتضاربت تصريحات إثيوبيا ومراوغتها، بشأن ملف سد النهضة، بالاعتماد على تبني سياسات التسويف والمُماطلة و"فرض الأمر الواقع، حتى يتثنى لها الوقت الكافي لإنجاز ملء خزان سد النهضة، دون عوائق.

وعلقت مصر مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، الأسبوع الماضي، حيث لم تقدم إثيوبيا أي قواعد لتشغيل السد.

واعترضت مصر على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون الاتفاق مع دول المصب، مطالبة سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.

وكان الاتحاد الإفريقي، دعا مصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي.

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