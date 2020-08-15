"قطاع الأعمال": تشغيل تجريبي للمجزر الآلي بتكلفة 100 مليون جنيه

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمجزر الآلي بمنطقة توشكى التابع لشركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام. 


ويعد من أكبر المجازر المتطورة  في مصر بتكنولوجيا حديثة، حيث يقوم بذبح الماشية آليا بشكل نظيف وصحي وآمن، وذلك بطاقة 45 رأس في الساعة، وبتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه. 


كان وفدا من شركة "Marel" الهولندية - الموردة لمعدات المجزر - قد وصل إلى مصر  قبل أيام لإجراء التشغيل التجريبى للمجزر. 


وسيتم استغلال مجزر توشكى فى ذبح الماشية الواردة من السودان، بموجب اتفاق وقعته شركة جنوب الوادى مع شركة "اتجاهات" السودانية، بما يسهم في توفير اللحوم للسوق المحلية وكذلك التصدير للخارج. 


ويتضمن المشروع أيضا محجر يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية، وثلاجات ضخمة، وزراعة أعلاف على مساحة ألف فدان. 


يشار إلى أن المجزر يسهم في تنمية المنطقة المحيطة وإقامة مشروعات إنتاج زراعي وحيواني، حيث توجد  نحو 15 دراسة لإقامة مشروعات استنادا لوجود أراض زراعية وتربية ماشية.

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