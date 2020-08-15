تعرف على أجازة رأس السنة الهجرية 2020 في مصر.. وتاريخ أول يوم في السنة الهجرية 1442

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:39 م
اجازة راس السنة الهجرية 1442
اجازة راس السنة الهجرية 1442

تعرف على أجازة رأس السنة الهجرية 2020 في مصر.. وتاريخ أول يوم في السنة الهجرية 1442

أجازة رأس السنة الهجرية 2020 في مصر، يتساءل كثير من المواطنين عن موعد اجازة رأس السنة الهجرية، و خاصة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، للاحتفال بتلك المناسبة العظيمة الذي يستجيب الله فيها الدعاء،
وتعلو الأيادي راجية من الله أن يمنحهم الذرية الصالحة والرزق والعافية.

أجازة رأس السنة الهجرية 1442
وفقا لما أعلنته الحسابات الفلكية، وتداولته وسائل الإعلام الالكترونية، سيكون يوم الخميس القادم 20 أغسطس هو اول بداية السنة الهجرية الجديدة، وبناء على ذلك ستمنح الدولة جميع العاملين بها اجازة رأس السنة الهجرية في هذا اليوم، وبذلك تعم الفرحة والسعادة على جميع المسلمين في مصر خاصة أنه سيتم دمج أيام الخميس والجمعة والسبت معا وسيمضي المصريين اجازة طويلة للمرة الثانية بعد عيد الاضحي المبارك ويمكن لكل عامل اخذ قسط من الراحة التامة والجلوس في المنزل مع الأسرة بعد عمل شاق خلال الأيام الماضية.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية
وبحساب موعد الانتهاء من شهر ذي الحجة ، طبقا لما نشرته الحسابات الفلكية سيكون الأربعاء القادم والموافق 19 أغسطس 2020، هو آخر أيام السنة الهجرية 1441، على تبدأ رأس السنة الهجرية وأول محرم 1442هـ يوم الخميس الموافق 20 أغسطس. 

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية لم تحسم حتي الان موعد بداية السنة الهجرية لانها هي الجهة الوحيدة الذي يمكن من خلالها الإعلان عن موعد بداية رأس السنة الهجرية بشكل رسمي.

تعرف على أجازة رأس السنة الهجرية 2020 في مصر.. وتاريخ أول يوم في السنة الهجرية 1442

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