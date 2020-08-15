التفاصيل الكاملة بشأن انهيار العقار رقم 50 بقصر النيل

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تحركات حكومية سريعة، بشأن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل، خاصة بإخلاء 3 عقارات مجاورة؛ حرصًا على سلامة السكان، فضلًا عن الدفع بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين.



وترصد "الفجر"، تفاصيل انهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل، وإنقاذ العالقين.



انهيار عقار بقصر النيل

البداية، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بعيد بوقوع حادث الانهيار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.



وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار رقم 50 بشارع قصر النيل والذي أنهار منذ قليل وجارٍ عمليات الإنقاذ.



إخلاء 3 عقارات

وبدأت أجهزة الأمن في إخلاء 3 عقارات مجاورة للعقار قصر النيل المنهار، وسط العاصمة؛ حرصًا على سلامتهم.



سلالم هيدروليكية

ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسلالم هيدروليكية لإنقاذ العالقين داخل العقار المنهار جزئيًا بشارع القصر بمنطقة قصر النيل؛ حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخراج عدد من المواطنين بالسلالم الهيدروليكية.



إنقاذ سكان العقار

وتحركت قوات الحماية المدنية، لإنقاذ سكان العقار، حيث تمكنت من إنقاذ 14 شخصًا وإسعاف اثنين ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار المنهار.



تفقد موقع العقار

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع العقار المنهار.



كردون أمني

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار وعمل تحويلات مرورية بالشارع.



هناك قرار تنكيس لم ينفذ

وتؤكد محافظة القاهرة، أن العقار المنهار بشارع قصر النيل، مسجل طراز معمارى وصادر له قراري تنكيس ومحضر عدم تنفيذ.



ويقع العقار على مساحة 1500 متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار، وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس، ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.



وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات إخلاء لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة.



وكانت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث الانهيار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.



