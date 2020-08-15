هكذا هاجمت نوال الزغبي الحكومة اللبنانية

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غردت الفنانة نوال الزغبي مهاجمة الحكومة اللبنانية، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".



حيث كتبت نوال الزغبي قائله: "شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين".



وتابعت: "أسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو، جايكن يوم".



يذكر أنو نوال الزغبي شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.