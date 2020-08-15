الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن أن كليتي الألسن والذكاء الاصطناعي بالغردقة جاهزتان لاستقبال الطلاب الجدد في العام الدراسي الجديد وذلك بعد الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي وتجهيز المعامل لكافة احتياجاتها بتكلفة وصلت 140 مليون جنيه.
 
وأوضح الغرباوي، أن اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للجامعات والرقابة الإدارية قامت بتفقد منشآت الكليتن ورفعت تقريرها عن جاهزية الكليتن لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد. 

واضاف الغرباوي انه تمت الموافقة علي فتح 4 أقسام لغات لتدريس اللغات الإيطالية والروسية والالمانية والإنجليزية بكلية الالسن بمدينة الغردقة والتي تستعد لاستقبال الطلاب في العام الدراسي المقبل.

وأوضح غرباوي أن كليات جامعات جنوب الوادي فرع الغردقة ستكون جميعها مرتبطة بالمجتمع ومتطلبات سوق العمل والامكانيات المادية والبشرية والمشروعات التي تشتهر بها محافظة البحر الأحمر حتى يتاح للطلاب الدراسة النظرية والتدريب العملي والتطبيقي واهم هذة الكليات هندسة التعدين والطاقة ض.

فيما طالب أولياء أمور الطلاب من خريجي الثانوية العامة بالبحر الاحمر وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات بإدراج الكليتين في مكتب التنسيق لطلاب الثانوية العامة بهدف ربط التعليم الجامعي والخريجين بسوق العمل، ووجه أولياء الأمور نداء وومناشدة للمجلس الأعلى للجامعات بإدراج الكليتن ضمن رغبات مكتب التنسيق.

ومن جانبه اكد الدكتور محفوظ عبد الستار عنيد تربية الغردقة أن المساحة الإجمالية لفرع الجامعة بالغردقة 500 فدان تم البناء لكليتي الحاسبات والذكاء والالسن على مساحة 9200 متر بتكلفة 140 مليون جنيه على أحدث طراز السلامة المهنية وتشمل المباني 12 معمل و14 قاعة بالإضافة إلى المكاتب الإدارية ومكاتب هيئة التدريس والدراسات العليا بتكلفة ١٤٠ مليون جنيه.

واضاف عبد الستار انه تمت الموافقة على إنشاء العديد من الكليات الجديدة منها الألسن وعلوم البحار والمصايد وهندسة البترول والتعدين وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والفنادق، وتم اختيار هذه الكليات الجديدة لتتناسب مع متطلبات المحافظة لتساهم فى خدمة القطاع السياحي والفندقي والتعديني والبترولي والقطاع البحري والسمكي والطاقة الجديدة والمتجددة.

كانت محافظة البحر الاحمر قد خصصت 500 فدان لإقامة فرع جامعة جنوب الوادي شمال مدينة الغردقة.

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