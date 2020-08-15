التضامن: 67% مشاركة للإناث بمشروع مودة.. و1.7 مليون زائر إلكتروني (فيديو)

كشفت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، بوزارة التضامن، إن نسبة إقبال الإناث بالجامعات للمشاركة بمشروع مودة أكبر من مشاركة الشباب، حيث تصل نسبة الفتيات لـ 67%.





وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم السبت، أنه تم اتخاذ خطوة لتفادي الفارق في النسب، فقد أقر المجلس الأعلى للجامعات المنصة الرقمية لمشروع مودة، حيث توفر التدريب "أونلاين" بالمجان.





وأشارت مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن، إلى أنه يوجد 480 ألف طالب وطالب يتخرجون سنويًا من الجامعات المصرية، بجانب المجندين بالقوات المسلحة.





وذكرت أنه وصل معدلات التردد على المنصة الرقمية لمشروع مودة لمليون و700 ألف، مضيفة:" المشروع يستهدف الجميع حتى المتزوجين".





أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية” مودة” سيبدأ في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللآئي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.





وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.





وقالت راندا فارس، مدير مشروع ” مودة”، الدورات التدريبية تستهدف ٢٠٠ فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ ١٠ ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي:

• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.

• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.

• معايير اختيار شريك الحياة.

• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.