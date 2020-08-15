ميرفت أمين ودلال عبد العزيز أول الوافدين لتشييع جثمان شويكار

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وصل منذ قليل لأحد مستشفيات

منطقة المهندسين، كل من الفنانة ميرفت أمين، الفنان منير مكرم من مجلس نقابة المهن التمثيلية، والفنانة دلال عبد العزيز وابنة شويكار، وعدد كبير من أفراد أسرتها، وذلك للمشاركة في تشييع جثمان الفنانة الراحلة شويكار.



ورحلت الفنانة شويكار عن عالمنا ظهر أمس الجمعة عن عمر ناهز 82 عامًا داخل أحد مستشفيات المهندسين، وتعرضت شويكار قبل عدة أشهر لأزمة صحية نتيجة معاناتها من مشاكل فى الحوض أثرت على الحركة وبعد علاجها تعرضت لشائعات عديدة منها اصتبتها بالشلل وعدم القدرة على الحركة.



يُشار أن آخر أعمال شويكار الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني لعام2012 من خلال "سرّ علني"، مع غادة عادل وإياد نصار، وهو من إنتاج العدل جروب، وإخراج غادة سليم.





