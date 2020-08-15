منسق مودة: "التجمل" بالخطوبة يسبب المشاكل بعد الزواج (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أيمن عبدالعزيز، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إن إطلاق برنامج مودة جاء بعد رصد أن أكبر نسبة طلاق تكون بين حديثي الزواج، موضحا أنهم يقدمون تدريب مع المخطوبين تحديدا لتوضيح أسس ومبادىء الزواج لضمان استمراريته.

وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أنهم يستهدفون من خلال برنامج مودة أن يعرف كل طرف حقوقه وواجباته، وتقبل اختلاف الثقافات بين الطرفين، منوها بأن التجمل أيام الخطوبة يسبب مشاكل كبيرة بعد الزواج.

وأوضح المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، أن مشروع مودة له منصة إلكترونية يمكن للشباب الدخول عليها للتسجيل وحضور جلسات التدريب التي يقدمونها عن التأهيل للزواج، لافتا إلى أنهم سيبدأون بتدشين دورات تدريبية للمخطوبين بمحافظة الإسكندرية، ومنها سينطلقون لمحافظات أخرى.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية ”مودة” سيبدأ في تقديم مجموعة من الورش التدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج في مرحلة الخطوبة اللآتي يتم تجهيزهن من قبل المنطقة الروتارية.

وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة تمكين المرأة بالمنطقة الروتارية.

وقالت راندا فارس، مدير مشروع ” مودة”، الدورات التدريبية تستهدف ٢٠٠ فتاة وشاب في مرحلة الخطوبة من خلال تنفيذ ١٠ ورش تدريبية، يتلقى خلالها المتدربين المحتوى التدريبي للمشروع والذي ينقسم إلى عدة محاور وهي:
• الأبعاد الاجتماعية والنفسية للحياة الزوجية.
• الجوانب الصحية في الحياة الأسرية.
• معايير اختيار شريك الحياة.
• الجوانب الشرعية في الحياة الأسرية.
تنطلق الدورات التدريبية من محافظة الإسكندرية يوم السبت الخامس عشر من أغسطس الجاري وتمتد حتى السادس من سبتمبر، في أربع محافظات (الإسكندرية – القاهرة – الجيزة – الفيوم).


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