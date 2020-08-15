تشكيل ليون المتوقع ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:31 م
تشكيل ليون المتوقع
تشكيل ليون المتوقع
علي ماهر حلمي
يواجه اليوم السبت نادي ليون الفرنسي نظيره مانسشتر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة ليون المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى : أنتوني لوبيز.
خط الدفاع : ليو دوبوا، جايسون دينايير، فيرناندو مارشال.
خط الوسط : مارسيلو أنتونيو، لوكاس توزارت، حسام عوار، برونو جويماريس.
خط الهجوم : مارتن تيريير، موسى ديمبيلي، ديباي.

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رياضة دور الربع النهائي تشكيل ليون اخبار الرياضة

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