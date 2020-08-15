التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:30 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أحمد عصام
يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي اليوم السبت 15 اغسطس في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقر جوارديولا على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق أولمبيك ليون مساء اليوم، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.
خط الدفاع: والكر - لابورت - جارسيا - كانسيلو.
خط الوسط: فيرناندينيو - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.
خط الهجوم: جابريل جيسوس.

يذكر أن مانشستر سيتي قد تفوق على ريال مدريد في دور الثمن نهائي، وحقق الفوز ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دور الربع النهائي تشكيل مانشستر سيتي تشكيل برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد فعل من رمضان صبحي بعد انتقاله إلى بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 17 ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعة

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

07:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان