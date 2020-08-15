التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام ليون في دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع فريق أولمبيك ليون الفرنسي اليوم السبت 15 اغسطس في لشبونة، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





واستقر جوارديولا على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق أولمبيك ليون مساء اليوم، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: والكر - لابورت - جارسيا - كانسيلو.

خط الوسط: فيرناندينيو - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.





يذكر أن مانشستر سيتي قد تفوق على ريال مدريد في دور الثمن نهائي، وحقق الفوز ذهابا وإيابا بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.



