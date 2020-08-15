بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:02 ص
موعد مباراة الاهلي القادمة
موعد مباراة الاهلي القادمة
أمل الحلفاوي
وقع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي إيجابيا بهدف، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة، على أرضية ملعب الأهلي " السلام".

واستمر الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ارتفع حصد نقطة، ليرتفع رصيده إلى 53نقطة.

موعد مباراة الأهلي وأسوان في الدوري
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، الموافق السابع عشر من شهر أغسطس.

وينطلق اللقاء عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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