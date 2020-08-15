تبدأ غدا.. كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم

ساعات قليلة ويستطع طلاب الثانوية الأزهرية تقديم التظلمات على نتائجهم لعدد من اللجان التي تعمل على تقييم تلك الشكاوي والعمل على سماع الطلاب من أجل الاستفادة من اطلاعهم على الأوراق.

وكانت الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي والأدبي) والعلوم الإسلامية للعام الدراسي 20192020، خلال الساعات الأخيرة، بنسبة نجاح عامة 67.66% ونسبة النجاح للقسم العلمي بلغت 72.99% بينما بلغت نسبة القسم الأدبي 64.84%.

وبلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018 2019 (49.98)% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%، وهناك توقعات كثيرة تشير إلى ارتفاع تنسيق الثانوية الأزهرية هذا العام بنحو 0.5% أو أقل بالنسبة للشعبتين الأدبية والعلمية.


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن تظلمات الثانوية الأزهرية:

-  يفتح باب التظلمات على الثانوية الأزهرية يوم الأحد 16 أغسطس ولمدة شهر كامل تنتهى فى 15 سبتمبر.

- يمكن للطلاب أن يتقدموا بتظلماتهم في المواد من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر.

- وبعيدا عن البوابة الإلكترونية يستطيع الطالب التقدم بتظلمه فى 198 مركز وإدارة على مستوى الجمهورية.

- يتجه الطالب للإدارة التعليمية لتسجيل الاسم وحجز عدد المواد التي يريد تقديم الطعون عليها ويسدد الطالب 100 جنيه عن كل مادة، فيستلم الطالب إيصال سداد الرسوم مرفقًا به تأكيد التسجيل.

- من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر سيعلم الطالب بالموعد المحدد له للاطلاع على أوراقه، وهنا يتجه الطالب لإدارة لجنة التظلمات للرؤية ومعه بطاقة الرقم القومي، أو استمارة النجاح، مع عدم اصطحابه الهاتف المحمول، أثناء الاطلاع، ويدون الطالب ملاحظاته على مرفق لورقة الإجابة وتسليمها للإدارة التعليمية حتى يتم فحصها.

- تقوم الإدارة التعليمية بفحص ورقة الإجابة ومراجعتها وطبعها بطريقة "سكانر" ليطّلع الطالب عليها عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة موقفه من التظلم.

- تظهر نتيجة الطعن على التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ الاطلاع على ورقة الإجابة، ويحق للطالب الذي حصل على درجات إضافية بعد الطعون الذهاب إلى الإدارة العامة للامتحانات، واسترداد رسوم التظلم.


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