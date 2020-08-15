(متاح الآن) رابط التسجيل في موقع مبادرة ميغلاش عليك .. تعرف على خصومات السلع لمبادرة ميغلاش عليك





رابط التسجيل في موقع مبادرة ميغلاش عليك، تواصل الدولة في تقديم المساعدات والمنح التي تساعدهم على العيش في حياة كريمة وآمنة، في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم عامة، ومصر خاصة، حيث قامت وزارة وزارة المالية استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتدشين مبادرة “ميغلاش عليك” لكي يتم تلبية احتياجات المواطنين وتحفيز الاستهلاك بجانب دعم المنتج المحلي، ومر أكثر من شهرين على تلك المبادرة وهناك إقبال كثيف من المواطنين الحاملين لبطاقة التموين بشرط ان تكون فعالة، للاستفادة من مبادرة ميغلاش عليك.





رابط التسجيل في موقع مبادرة ميغلاش عليك

دشنت الحكومة موقعا الكترونيا يمكن الدخول عليه، لمعرفة كافة البيانات والأسعار حول المنتجات المشاركة، بالاضافة لمعرفة نسب الخصومات، ولايشترط أن يتم الذهاب الي المعارض، فيمكن إلشراء أون لاين بمجرد تسجيل بيانات المواطنين وإدراج رقم البطاقة والرقم السري الخاص به.





مبادرة ميغلاش عليك 2020

وضعت الحكومة حد اقصى للاستفادة من الدعم المقدم لكل فرد من أفراد بطاقة التموين وهو 200 جنيه، وتتم الاستفادة الكاملة من المنتجات المتواجدة في مبادرة ميغلاش عليك، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إمكانية السماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من الرصيد النقدي الذي لم ينتفعوا به من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع والأجهزة التي يريدونها وفي حاجة إليها، ويمكن التسجيل في مبادرة ميغلاش عليك من خلال هذا الرابط mobadra.gov. وإدخال البيانات اللازمة والضغط على زر التسجيل.



