نشرة مرور "الفجر": سيولة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:14 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
شهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية، وإزالة أي معوقات بالمحاور.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وفي سياق آخر.. أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الأحد، باستدعاء الشهود العيان في واقعة حادث انقلاب سيارة ترحيلات بطريق المقطم مما أسفر عن مصرع شرطي وإصابة 8 مجندين، تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.

كما طالبت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة حول محيط الواقعة وتفريغها وإرسال تقرير وافي بها، وأمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية بوقوع حادث مرورى ووجود متوفى ومصابين بطريق المقطم والانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة أمن مركزى أعلى منزل المقطم، وأسفر عن وفاة شرطي وإصابة8 آخرين وقام رجال المرور برفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى.

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