تفاصيل تحطم طائرة أمريكية من دون طيار في النيجر

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:54 ص
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

تحطمت طائرة مسيرة أمريكية دون طيار، مخصصة لمحاربة الجماعات المتمردة في شمال النيجر بمنطقة الساحل، حسبما أفادت القيادة الأمريكية في إفريقيا.

 

وأصدرت القيادة الأمريكية في أفريقيا، بيانًا قالت فيه إنها "فقدت طائرة موجهة عن بعد قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني، وليس بسبب عمل عدائي".

 

ويذكر أن هذه الطائرة هي ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام، بعد سقوط طائرتين في فبراير وأبريل الماضيين في المنطقة ذاتها، وقد أرجع الجيش الأمريكي السبب إلى "عطل تقني".

 

وشهد مطار نيامي في أكتوبر عام 2014، تحطم طائرة بدون طيار لأسباب غير معروفة، ما أدى إلى إغلاق مدارج الطائرات لساعات عدة.

 

وكانت واشنطن، بدأت بتسيير طائراتها بدون طيار من مطار نيامي العام 2013، لتقديم دعم استخباراتي للقوات الفرنسية التي تحارب منذ يناير 2014، جماعات متشددة سيطرت على شمال مالي، وكذلك في إطار القتال ضد المسلحين عموما.

 

وسمحت النيجر ببناء قاعدة أمريكية كبرى للطائرات بدون طيار في أغاديز، ما أعطى الولايات المتحدة منصة مراقبة لمنطقة الساحل بكاملها.

 

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

منذ ثلث ساعة

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن كبار السن عند إصابتهم بكورونا (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ حوالي 10 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي بشأن عقود اللاعبين

منذ ساعتين و 31 دقيقة

خبير لوائح يكشف موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي إفريقياً

منذ ساعتين

خبر سار من "التضامن" لمستحقي "تكافل وكرامة".. والتنفيذ خلال ساعات

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يُصارع مانشستر يونايتد على ضم فاتي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

حقيقة رحيل رونالدو عن يوفنتوس في الصيف

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:42 ص

قرار مفاجئ من يوفنتوس بشأن رونالدو

أتلتيكو مدريد يقدم صفقة ذهبية لريال مدريد

05:32 ص

مرشح مفاجئ لخلافة زيدان في ريال مدريد

04:36 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

12:38 ص

صحيفة كتالونية: بارتوميو سيرحل عن برشلونة

02:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان