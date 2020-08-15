فايلر يحسم مصير كهربا

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:01 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حسم قراره النهائي بشأن رحيل نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعلن فايلر عن رفضه لرحيل كهربا نهائيًا لافتا أن كهربا من أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلته في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن كهربا سيكون ورقة أساسية ضمن تشكيله فور انتهاء عقوبته المحلية.

ووجه فايلر رسالة إلى الجميع طالبهم فيها عدم الحديث حول ملف رحيل كهربا نهائيًا في المرحلة المقبلة وغلق ذلك الملف خاصة أنه سيكون البديل الأمثل لرمضان صبحي الذي رحل مؤخرًا إلى براميدز.

ووصلت كهربا العديد من العروض أبرزها من أندية في الدوري السعودي إلا أن المدير الفني السويسري رفض نهائيًا رحيله عن صفوف المارد الأحمر.

وأصدرت لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم المصري قرار بتخفيف عقوبة كهربا بإيقافه 10 مباريات فقط بدلا من إيقافه حتى نهاية الموسم بسبب مشاركته في أحداث الشغب في مباراة السوبر أمام الزمالك في الإمارات في شهر فبراير الماضي.

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كهربا فايلر رياضة الاهلي

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