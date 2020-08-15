نجم الزمالك يستقر على الاستمرار في الرجاء المغربي

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:30 ص
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي
حسم حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار لصفوف نادي الرجاء المغربي، قرار بشأن عودته إلى البيت الأبيض من عدمها.

وأبدى أحداد رغبته في الاستمرار بصفوف فريق الرجاء المغربي، بصفة نهائية، وعدم العودة للقلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته.

وظهر أحداد بشكل مميز مع فريقه الرجاء، وقدم مستويات متميزة تحت قيادة جمال السلامي، وأصبح واحدا من نجوم الفريق وركائزه الأساسية.

كما أصبح اللاعب من بين هدافى الرجاء في الدوري المغربي بتسجيله 8 أهداف، وهي التي جعلته يحظى باهتمام كبير من جانب الجماهير.

ويشعر أحداد بالارتياح داخل صفوف الرجاء ويرغب في الاستمرار مع النسور الخضر، خاصة في ظل الانسجام الحاصل بينه وبين باقى لاعبى الرجاء، وأيضا الاهتمام الشديد من جانب جماهير نادي الرجاء.

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