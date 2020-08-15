موعد مباراة مانشستر سيتي وليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:38 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام نظيره ليون الفرنسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على نظيره ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مجموع لقائي الذهاب والعودة، في دور الستة عشر من المسابقة.

بينما تأهل نادي ليون على حساب نظيره يوفنتوس، رغم الهزيمة بهدفين مقابل هدف، ولكن بنتيجة المباراتين خطف الفريق الفرنسي تذكرة العبور للدور المقبل.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره ليون في الدور ربع النهائي، في اللقاء الذي سيلعب من مباراة واحدة فقط في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال، بالنظام الجديد للمسابقة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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