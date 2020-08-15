40 يوما مرت على وفاة الفنانة رجاء الجداوي والجمهور لا يزال يبكي لرحيلها

يوافق اليوم مرور 40 يومًا على وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، حيث رحلت عن عالمنا في 5 يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 85 عامًا.





وتوالت تعليقات الجمهور التي تطالب بالرحمة والمغفرة للفنانة الراحلة عبر صفحة ابنتها أميرة مختار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعبر الجمهور عن حزنه الشديد لوفاة الجداوي، داعين من الله تعالى أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان,





يذكر أن رجاء الجداوي توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.





ويشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.



