شاهد.. حريق وانفجار ضخم يهز إيران

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت روسيا اليوم، عن وقوع انفجار ضخم في العاصمة الإيرانية طهران، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل.

وأشارت، إلى أن الحريق اندلع في مبنى دار نشر بالعاصمة طهران، بينما قالت إدارة الإطفاء إن الانفجار سبب حريقا أتى على مبنى من أربعة طوابق قرب جامعة طهران.

يذكر أن إيران شهدت سلسلة من الحوادث المتعاقبة التي تستهدف بعض المواقع الحساسة في إيران، ويتم التحقيق لمعرفة سبب هذا الانفجار.

وشهدت إيران العديد من الحرائق والانفجارات "الغامضة" خلال الشهرين الماضيين، ما أثار الجدل حول "عمليات تخريب متعمدة".

وتكررت الحرائق في عدة مواقع ومنشآت صناعية، لكن أهمها طال مواقع نووية وعسكرية حساسة اعترفت السلطات ببعضها.

وكان أهم الانفجارات هو ما وقع في منشأة نطنز النووية، في أصفهان، والذي دمر أجهزة الطرد المركزي فيها في 8 يوليو الماضي.

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