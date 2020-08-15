افتتاح متحف العزلة الذاتية في موسكو

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:45 ص
بوابة الفجر
وكالات
قرر متحف موسكو  إقامة معرض جديد يسمى "متحف العزلة الذاتية".

وطلب من سكان موسكو إرسال كل ما يرونه مثيرا وشيقا من المعروضات التي تعكس فترة العزلة الذاتية في العاصمة الروسية.

وقد تلقى المتحف خلال شهر واحد سجادة مخملية على شكل جلد النمر وسيمفونية وضعت وقت الحجر الصحي وجهاز تنفس مبتكر وعدد كبير من المعروضات.

وستستمرعملية جمع معروضات المتحف لغاية 31 أغسطس الجاري.

وقالت مديرة المشاريع الرقمية في متحف موسكو، تامارا فيليكودنيفا، "إن أرشيف العزلة الذاتية في موسكو يشكله سكانها. وقد تلقينا خلال شهر مضى منذ قرارنا بتشكيل الأرشيف مئات المذكرات والقصص الشيقة والأمتعة الشخصية وغيرها. 

وقال الكثيرون من المشاركين في المشروع إن الربيع الماضي أصبح بالنسبة إليهم مأساة حقيقية وتجربة غيرعادية. وإننا نشكر الجميع الذين تبادلوا معنا عواطفهم ومذكرتهم وأمتعتهم الشخصية التي تسلط الضوء على تلك الفترة غير البسيطة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من تاريخ موسكو والبلاد كلها".

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