"وعد الحر" لأدهم سليمان تحتل مركزا متقدما بتريند يوتيوب (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:16 ص
بوابة الفجر

احتلت  أغنية "وعد الحر" الجديدة للمطرب أدهم سلميان، مركزًا متقدمًا بقائمة تريند يوتيوب.

وحققت الأغنية منذ طرحها في 13 أغسطس الجاري أكثر من 50 ألف مشاهدة مشاهدة تحديدا 59,884 

وحازت الأغنية الجديدة على إعجاب الجمهور، الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية.

وتقول كلمات الأغنية

من اول الكون ما ابتدي 
بكتب حروفك ف المدي 
يازهرة النرجس ، تعيشي 
وتطرحي حب ورضا 
مكتوب علي جبيني وقضا

فيكي لقيت معني الحياه
يا عشق واصل منتهاه
في عنيكي مرسايا الاخير .
في عنيكي وعد .
ولو ينساني وعد الحر مش بنساه

ياكل الوان الربيع 
يارحمة الله البديع 
ماشيه بهدوء عكس الزمن 
فيكي السكينه والسكن
طمنتي روحي للحياه 
مع انها لاتؤتمن . 

فيكي لقيت معني الحياه
يا عشق واصل منتهاه
في عنيكي مرسايا الاخير .
في عنيكي وعد .
ولو ينساني وعد الحر مش بنساه.


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