هادى الجيار: لهذا السبب تم إلغاء مشاهدي بـ"فلانتينو" للزعيم عادل إمام

قال الفنان هادى الجيار، أنه للأسف الشديد لم يكمل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عاد بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها.





لوأضاف خلال لقائه في فبرنامج مساء Dmc ، المذاع على قناة DMC: أن المخرج رامى إمام انتظره لأكثر من أسبوعين ولكن صحته لم تكن تسمح بذلك,





ولفت الانتباه إلى أن القائمين على المسلسل اضطروا في النهاية أن يلغوا باقى المشاهد، مضيفًا: "فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".



