هادى الجيار: لهذا السبب تم إلغاء مشاهدي بـ"فلانتينو" للزعيم عادل إمام
السبت 15/أغسطس/2020 - 01:57 ص
قال الفنان هادى الجيار، أنه للأسف الشديد لم يكمل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عاد بسبب الوعكة الصحية التى تعرض لها.
لوأضاف خلال لقائه في فبرنامج مساء Dmc ، المذاع على قناة DMC: أن المخرج رامى إمام انتظره لأكثر من أسبوعين ولكن صحته لم تكن تسمح بذلك,
ولفت الانتباه إلى أن القائمين على المسلسل اضطروا في النهاية أن يلغوا باقى المشاهد، مضيفًا: "فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".
مسلسل "فلانتينو"
تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.