ضبط شخص عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:25 ص
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية
محمد كشك
تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على شاب عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها الزوجية.

و تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ يفيد بقيام زوج بتعذيب زوجته لإجبارها على التنازل عن منقولاتها الزوجية وحقوقها الشرعية.

وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر من ضبط م ف 25 سنة ومقيم ميت غمر وتبين قيامه بتعذيب زوجته ه ع 25 سنة ومقيمة القاهرة منذ بدء زواجهم لإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات بواسطة جنزير حديدى.

​وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

إصابة شاب بسبب خلافات مالية
وفى سياق آخر، شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري إثر خلافات مالية مع الجناة.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من مستشفى منية النصر بوصول شاب في العقد الثاني من عمره مصاب بطلق ناري.

وعلى الفور انتقلت قوات من مباحث مركز منية النصر الى مكان البلاغ، وتبين إصابة أحمد عبدالحكيم محمد مصطفى، ٢٠ سنة مجند بالقوات المسلحة، ومقيم الرياض منية النصر بطلق خرطوش بالركبة اليسرى.

وبسؤاله أقر بحدوث مشاجرة بين صديقه محمود إبراهيم إبراهيم الحسيني ٢٢ سنة عامل، والمتولي خسن يوسف ومقيمان قرية برمبال القديمة، لوجود خلافات مالية بينهم قام علي اثرها الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح خرطوش بحوزته أحدث اصابته.

وتحرر المحضر رقم ٧٥٤٦ لسنة ٢٠٢٠جنح منيه النصر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل شاب بسبب خلافات عائلية
هذا، وقتل شابًا بالعقد الثالث من عمره، طعنا إثر خلافات عائلية بقرية سماحة التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية قد إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بوصول جثمان محمد سعد السعيد 22 سنة، مقيم سماحة مركز أجا لمستشفى أجا المركزي جثة هامدة مصاب بعدة طعنات أودت بحياته.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الشاب وزوج شقيقته بسبب خلافات أسرية بينهما قام على إثرها زوج شقيقته بطعنه بآلة حادة بالبطن مما أدى لوفاته في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.

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