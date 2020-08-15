ضبط شخص عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها

تمكن ضباط مباحث الدقهلية من القبض على شاب عذب زوجته لإجبارها على التنازل عن مستحقاتها الزوجية.





و تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ يفيد بقيام زوج بتعذيب زوجته لإجبارها على التنازل عن منقولاتها الزوجية وحقوقها الشرعية.





وتمكنت قوة أمنية من مركز شرطة ميت غمر من ضبط م ف 25 سنة ومقيم ميت غمر وتبين قيامه بتعذيب زوجته ه ع 25 سنة ومقيمة القاهرة منذ بدء زواجهم لإجبارها على التنازل عن حقوقها الزوجية وقائمة المنقولات بواسطة جنزير حديدى.





​وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.





إصابة شاب بسبب خلافات مالية

وفى سياق آخر، شهدت قرية الرياض النابعة لمركز منية النصر إصابة شاب في العقد الثاني من عمره، بطلق ناري إثر خلافات مالية مع الجناة.