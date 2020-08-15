عاجل.. تطور جديد في أزمة طلاق المطرب محمد رشاد ومي حلمي





صرح أشرف عبد العزيز محامي المذيعة مي حلمي، بأن طلاقها من المطرب محمد رشاد لم يقع حتى الآن، نافيًا من جانبه ما أشيع حول وقوع الطلاق رسميًا.





وأشار في تصريحات صحفية إلى أن موكلته لم يصلها حتى الآن خبر طلاقها من محمد رشاد، كما لم يتم تسجيل الطلاق في الدائرة الخاصه بهما.



