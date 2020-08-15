عاجل.. تطور جديد في أزمة طلاق المطرب محمد رشاد ومي حلمي
السبت 15/أغسطس/2020 - 01:10 ص
صرح أشرف عبد العزيز محامي المذيعة مي حلمي، بأن طلاقها من المطرب محمد رشاد لم يقع حتى الآن، نافيًا من جانبه ما أشيع حول وقوع الطلاق رسميًا.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن موكلته لم يصلها حتى الآن خبر طلاقها من محمد رشاد، كما لم يتم تسجيل الطلاق في الدائرة الخاصه بهما.
كان المطرب محمد رشاد، أعلن خلال الساعات الماضية نبأ انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية مي حلمي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وردًا على اخبار انفصالها، علقت مي حلمي عبر خاصية الأستوري بموقع الصور" إنستجرام" قائلة: "علي كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقي لم يتم إعلامي رسميا حتي الان.. وعلمت عن خبر انفصالی وطلاقي عن طريق السوشيال ميديا زي ما انتم عرفتم بالظبط".
وأضافت: "وآسفة حاولت أتأكد من الخبر من زوجي الحالي او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونة مغلق حتي الان".