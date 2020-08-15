عالم فيروسات يكشف مفاجأة عن كبار السن عند إصابتهم بكورونا (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:43 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور على محمد زكي، عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس"، إن هناك أبحاث تفيد أن كبار السن يمكن أن يمروا بسلام من عدوى فيروس كورونا أكثر من غيرهم.

وأشار "زكي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي محمود سعد ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الجمعة، إلى أن كبار السن قد يكونوا تعرضوا لنوعيات أخرى من فيروسات كورونا، مما أعطاهم مناعة جزئية.

وأضاف عالم الفيروسات ومكتشف فيروس كورونا الشرق الأوسط "ميرس"، أن معدل الإصابات في مصر يشهد انخفاضا، مطالبا المصريين بالحذر، وليس الخوف أو الرعب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 968 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 57858 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 96220 حالة من ضمنهم 57858 حالة تم شفاؤها، و5124 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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