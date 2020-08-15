نجل فؤاد المهندس باكيا: "كانت الأم الحنون لنا.. وصدمة وفاتها قوية" (فيديو)









وأكد في اتصال هاتفي بقناة "dmc" الفضائية أن صدمة وفاتها قوية بالنسبة لهم جدًا.





وأشار إلى أن الراحلة كانت دائمًا تقول لهم زوروني وتعالوا لي يا ولاد" مشيرًا إلى أنها كانت تفضل أن تعيش بمفردها.





وأوضح أنها طوال الوقت كانت تراعيهم وتهتم بشئونهم، لافتًا إلى أن التواصل معها خلال أزمة وباء كوورنا كان يتم من خلال الاتصالات الهاتفية.





يذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار، رحلت بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله عن عمر ناهز 82 عامًا.



محمد فؤاد المهندس، في نوبة بكاء متأثرا بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، مؤكدًا أنها كانت بمثابة الأم الحنون لهم.