نجل فؤاد المهندس باكيا: "كانت الأم الحنون لنا.. وصدمة وفاتها قوية" (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:42 ص
بوابة الفجر

محمد فؤاد المهندس، في نوبة بكاء متأثرا بوفاة الفنانة الكبيرة شويكار، مؤكدًا أنها كانت بمثابة الأم الحنون لهم.

وأكد في اتصال هاتفي بقناة "dmc" الفضائية أن صدمة وفاتها قوية بالنسبة لهم جدًا.

وأشار إلى أن الراحلة كانت دائمًا تقول لهم زوروني وتعالوا لي يا ولاد" مشيرًا إلى أنها كانت تفضل أن تعيش بمفردها.

وأوضح أنها طوال الوقت كانت تراعيهم وتهتم بشئونهم، لافتًا إلى أن التواصل معها خلال أزمة وباء كوورنا كان يتم من خلال الاتصالات الهاتفية.

يذكر أن الفنانة الكبيرة شويكار، رحلت بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله عن عمر ناهز 82 عامًا.

أخبار تهمك

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ أقل من ساعة

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان