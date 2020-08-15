بمكياج جريء.. راندا البحيري في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

اعتمدت على إظهار ملامحها من خلال المكياج، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.



يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.



من ناحية أخرى، تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "اختراق٢" والذي يضم مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

تحرص الفنانة راندا البحيري، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بمكياج جرئ، كما