بمكياج جريء.. راندا البحيري في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة راندا البحيري، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر يومياتها الخاصة على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بمكياج جرئ، كما اعتمدت على إظهار ملامحها من خلال المكياج، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيري، مسلسل "الأخ الكبير" وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، وشارك في بطولته الفنان محمد عز ومحمد رجب وآيتن عامر ومحمود حجازي وإيهاب فهمي.

من ناحية أخرى، تستعد لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "اختراق٢" والذي يضم مجموعة من الفنانين المصريين والعرب.

أخبار تهمك

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 14 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان