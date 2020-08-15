أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن ‏شعارات ومبادىء النادي الأهلي موجودة في دولاب يخرجها مسئولو ‏النادي حسب الظروف.‏





وأوضح خلال تصريحات لبنرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي ‏الأحمر مع الإسماعيلي والزمالك أيضاً".‏





وواصل تصريحاته متسائلاً: "لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم ‏يتم اعتبار إسلام الشاطر وعبدالله السعيد وغيرهم من نجوم الإسماعيلي ‏خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟". ‏





وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي أول أمس، عن رحيل رمضان صبحي ورغبته في الانتقال إلى بيراميدز.



