أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:31 ص
امير مرتضى
امير مرتضى
رامي بيشاي
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن ‏شعارات ومبادىء النادي الأهلي موجودة في دولاب يخرجها مسئولو ‏النادي حسب الظروف.‏

وأوضح خلال تصريحات لبنرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي ‏الأحمر مع الإسماعيلي والزمالك أيضاً".‏

وواصل تصريحاته متسائلاً: "لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم ‏يتم اعتبار إسلام الشاطر وعبدالله السعيد وغيرهم من نجوم الإسماعيلي ‏خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟". ‏

وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي أول أمس، عن رحيل رمضان صبحي ورغبته في الانتقال إلى بيراميدز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور رمضان صبحي امير مرتضى الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان