أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي
السبت 15/أغسطس/2020 - 12:31 ص
رامي بيشاي
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن شعارات ومبادىء النادي الأهلي موجودة في دولاب يخرجها مسئولو النادي حسب الظروف.
وأوضح خلال تصريحات لبنرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ما يحدث في الأهلي الاّن، سبق وأن فعله النادي الأحمر مع الإسماعيلي والزمالك أيضاً".
وواصل تصريحاته متسائلاً: "لماذا رمضان صبحي الاّن يعتبر خائن ولم يتم اعتبار إسلام الشاطر وعبدالله السعيد وغيرهم من نجوم الإسماعيلي خائنين حينما انضموا للأهلي وتركوا ناديهم؟".
وكان الأهلي أعلن في بيان رسمي أول أمس، عن رحيل رمضان صبحي ورغبته في الانتقال إلى بيراميدز.
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