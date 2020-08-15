"محدش لمسها".. مصدر يكشف حقيقة اختطاف واغتصاب طفلة يمنية بالدقي

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:42 ص
الطفلة المتغيبة
الطفلة المتغيبة
إيمان عبد العاطي
كشف مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة، ملابسات واقعة اختطاف طفلة يمنية الجنسية، بمنطقة الدقي، وسط محافظة الجيزة، إذ تبين أن الطفلة عمرها 13 سنة، وخرجت مساء أمس لشراء أدوية لوالدتها، واختفت بعد ذلك، ما دفع والدتها لتحرير محضرا بتغيبها بقسم شرطة الدقي.

وأضاف المصدر في تصريحات للفجر، أن الطفلة اليمنية عادت إلى منزلها بعد مرور عدة ساعات، وأخبرت والدتها أنها حال خروجها من المنزل، لم تتمكن من العودة إليه مرة أخرى، وعادت بمساعدة أحد الأشخاص.

وواصل المصدر، أن تحريات المباحث توصلت إلى أنه وقعت مشاجرة بين الطفلة ووالدتها، لرفضها علاقتها بطفلة أخرى، نافيا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن اختطاف الطفلة وتعرضها للاغتصاب، موضحا أنه بعد عودة الطفلة، وتوقيع الكشف الطبي عليها تبين عدم تعرضها لأي اعتداء جنسي.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، من سيدة يمنية الجنسية، تفيد بتغيب ابنتها في ظروف غامضة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ضم العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى مكان الطفلة.

وفي وقت لاحق ورد بلاغا من السيدة اليمنية الجنسية، برجوع ابنتها إلى المنزل، بعد فشلها في الرجوع إلى المنزل مرة آخري، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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