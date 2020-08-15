"الوزراء": إجراء جراحة عاجلة على نفقة الدولة للتوأم الملتصق (فيديو)

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:44 ص
شيماء حسن
قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن الحكومة بصدد الانتهاء من إجراءات جراحة عاجلة على نفقة الدولة للتوأم الملتصق لين ولانا الملتصقين من منطقتي الظهر والفخذ.

وأضاف المصري في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى المصرية إنه تم تشكيل لجنة من جميع التخصصات الطبية وتوقيع الكشف الطبي وإجراء إشاعات على الطفلتين تمهيدًا لإجراء الجراحة لهما.

وأشار المستشار الطبي لرئيس الوزراء، إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية مستمرة في متابعتها لحالة الطفلتين الصحية، وستعقد اجتماع يوم الأحد المقبل تمهيدًا لإجراء العملية لهما.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستغيث فيها مجلس الوزراء لحالة من على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق واستغاث والد الطفل "ك.م" بوزارة الصحة والسكان، لإجراء عملية جراحية عاجلة لنجله الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأوضح والد الطفل في استغاثته لوزارة الصحة، أن نجله يعاني من اعوجاج فى القدم منذ ولادته، وفى الفترة الأخيرة زاد الاعوجاج حتى أصبح غير قادر على السير، مناشدا وزارة الصحة بإجراء العملية الجراحية له وتركيب شرائح، خصوصا وأنه لا يستطيع الذهاب إلى الحضانة والتعلم قبل الالتحاق بالمرحلة الابتدائية.

وحتى إجراء العملية وتماثلهما للشفاء، لافتا أيضا إلى أن اللجنة ترصد وتتابع استغاثات المواطنين الطبية على مدار الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وأرفق والد الطفل الاستغاثة بالإشاعات التي أجرها لنجله.

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