سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:05 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي نبوي
عبر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه المؤلمة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتين قال عقب نهاية المباراة :"هزيمة مؤلمة، هناك الكثير من الأهداف سجلت في مرمانا".

وأضاف :"هناك إحباط هائل بالتأكيد، ويجب اتخاذ القرارات بالتفكير في المستقبل، برشلونة ناد كبير، وهذا سوف يلحق ضررا كبيرا بنا، وسيتعين تغيير شيء ما بالتأكيد".

وتابع :"ليس من السهل شرح ما حصل، الفارق كان واضحا وكارثيا، ولكن النتيجة ربما لا تعكس أدائنا، اليوم لم نقدر على التنافس مع فريق جيد جدا، واستحق الفوز".

وأردف :"ليس الأهم مستقبلي، ولكن الأهم ان يستعيد البارسا مكانته".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كيكي سيتين رياضة برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا

منذ حوالي 12 ساعة

تصريح ناري من رئيس أتلتيكو مدريد بعد الخروج من دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

منذ أقل من ساعتين

بيكيه: ما حدث في لشبونة عار على برشلونة

منذ ساعة

سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

منذ ساعة و 15 دقيقة

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي والانتاج الحربي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يخطط لضم صفقة سوبر من الزمالك بعد رمضان صبحي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أمير مرتضى منصور يوجه رسالة نارية للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:38 ص

عاجل.. إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

نجم برشلونة للجماهير: أنا أول الراحلين عن الفريق بعد الفضيحة

11:42 م

مفاجأة - كافاني على أعتاب ريال مدريد.. وشرط وحيد لإتمام الصفقة

11:03 م

بعد كارثة بايرن ميونيخ.. أكبر 10 هزائم لبرشلونة في البطولات الأوروبية

12:17 ص

عاجل.. الموت يفجع سامح الصريطي

12:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان