سيتين يتحدث عن التغيير المنتظر في برشلونة بعد فضيحة لشبونة

عبر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن حزنه الشديد عقب خسارة فريقه المؤلمة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





سيتين قال عقب نهاية المباراة :"هزيمة مؤلمة، هناك الكثير من الأهداف سجلت في مرمانا".





وأضاف :"هناك إحباط هائل بالتأكيد، ويجب اتخاذ القرارات بالتفكير في المستقبل، برشلونة ناد كبير، وهذا سوف يلحق ضررا كبيرا بنا، وسيتعين تغيير شيء ما بالتأكيد".





وتابع :"ليس من السهل شرح ما حصل، الفارق كان واضحا وكارثيا، ولكن النتيجة ربما لا تعكس أدائنا، اليوم لم نقدر على التنافس مع فريق جيد جدا، واستحق الفوز".





وأردف :"ليس الأهم مستقبلي، ولكن الأهم ان يستعيد البارسا مكانته".



