عاجل - أول تعليق من فايلر عقب تعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن فريقه لم يقدم مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"من الواضح أنها ليست أفضل مباراة لنا على الإطلاق".

وتابع :"بدأنا المباراة بطريقة سيئة وحصلنا على ركلة جزاء، لكننا أهدرناها، ثم أضعنا فرص للتهديف".

وواصل :"تأخرنا بهدف بعد إهدار العديد من الفرص، نجحنا في إدراك التعادل".

وأشار :"لا أحب الحديث عن اللاعبين الغير موجودين في الفريق معي وهذه هي طريقتي والكل يعلمها".

وأوضح :"ظهر اليوم الأداء الغير جيد على الفريق ولا أحب الحديث عن الأسباب التي أدت لضياع الفرص لأنني لا أحب الحديث عن شيء داخلي بالفريق".

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