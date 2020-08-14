تعرف على موعد العرض الخاص لفيلم "توأم روحي"

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:59 م
توأم روحي
توأم روحي
يارا أحمد



أعلن فريق عمل فيلم "توأم روحي" عن إقامة العرض الخاص للفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق ١٩من شهر أغسطس المقبل بمول العرب.

من ناحية أخري أوضح أحمد السبكي، أن الفيلم سيكون إهداء للراحلة رجاء الجداوي، حيث نشر بوستر الفيلم وتصدرت رجاء الجداوي البوستر، وعلق قائلاً: "فيلم "توأم روحي " إهداء إلي الفنانة الجميلة الراحلة رجاء الجداوي".


يذكر أن "توأم روحي" تدور أحداثه في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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