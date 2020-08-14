الأهلي يتعادل إيجابيا أمام الإنتاج الحربي في مباراة مثيرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
علي نبوي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الإنتاج الحربي أمام الأهلي، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد "الأهلي we” ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر. لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ فريق الإنتاج الحربي المباراة مهاجمًا حيث أنقذ محمود متولي مدافع الأهلي فريقه من هدف محقق في الدقيقة الأولى.

وسنحت للفريق الأحمر فرصة إحراز هدف التقدم في الدقيقة ١٤ لكن تسديدة علي معلول مرة بسلام على مرمى الإنتاج.

واحتسب حكم المباراة محمود عاشور ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد الاستعانة بتنقية الفار في الدقيقة ١٧ عقب لمس الكرة ليد مدافع الإنتاج الجربي داخل منطقة الجزاء، ليسددها علي معلول وترتطم بالقائم وتضيع فرصة إحراز الهدف الأول للفريق الأحمر.

وطالب لاعبو الإنتاج الحربي حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بعد لمسة يد لجيرالدو لكن الحكم طالب باستئناف اللعب.

وفي الدقيقة ٢٧ نجح أحمد عفيفي لاعب الإنتاج الحربي في وضع فريقه في المقدمة مسجلًا الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد الرجوع لتقنية الفار.

وفي الدقيقة ٤٠ كاد محمد مجدي "أفشة" أن يدرك التعادل للأهلي بعد تسديدة متقنة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها أحمد يحيى حارس الإنتاج، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بعدد من بدلاء الفريق الأحمر بغية زيادة الفاعلية الهجومية، وإدراك التعادل.

ومع استمرار هجوم الفريق الأحمر، نجح عمرو السولية في إدراك التعادل للأهلي، ليعيد المباراة لنقطة البداية.

واحتسب حكم اللقاء محمود عاشور ٦ نقاط كوقت بدل من الضائع، لكنها لم تشهد أي جديد على مستوى النتيجة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى ٥٣ نقطة مواصلا صدارته لترتيب المسابقة، كما رفع الإنتاج الحربي رصيده إلى ٢٤ نقطة محتلا المركز التاسع.

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