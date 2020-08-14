بكلمات مؤثرة.. وفاء عامر تنعى وفاة النجم سمير الإسكندراني

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نعت الفنانة وفاء عامر ، الفنان الكبير سمير الإسكندراني الذى وافته المنية أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.



ونشرت وفاء صورة للراحل سمير الإسكندراني عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعبرت عن حزنها قائلة: "احزني بشدة خبر وفاة الفنان المصري والوطني سمير الإسكندراني ، إن لله وإن إليه راجعون ".



يذكر أن الفنان الكبير سمير الإسكندراني توفي أمس الخميس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما.



وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".