نجم الأهلي السابق: عقوبة كهربا هي إنصاف للزمالك وموقفه

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين في مصر وعضو اتحاد الكرة السابق، أنه توقع معاقبة كهربا على هروبه من الزمالك نهاية الموسم الماضي. 

وقال عبدالغني في تصريحات صحفية: "هذا ما قلته منذ اليوم الأول لأزمة كهربا، اللاعب وقع عقدا مع الزمالك وتم توثيقه ورحيله عنه، كان كسرا لهذا العقد.. وأعتقد أن قرار الفيفا منطقي إلى حد بعيد ويمثل إدانة للاعب وإثبات حق الزمالك".


وعن قدرة  اللاعب إثبات صحة موقفه: "هذا كلام غير صحيح بالمرة وإلا لماذا صدرت العقوبة المالية ضد اللاعب؟ كهربا كسر عقده وعدم إيقافه لا يعفيه من الإدانة".

وتابع: " مبادئ الفيفا دائما تدافع عن حقوق الأشخاص في ممارسة كرة القدم وحقوق اللاعبين وأكبر دليل على ذلك عصام الحضري حارس الأهلي الأسبق".

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