الشباب يتعادل مع الفيحاء إيجابياً

تعادل الشباب مع مضيفه الفيحاء 1 / 1 ، اليوم الجمعة، في إطار منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الفيحاء في الدقيقة 34 عن طريق صامويل أوسو، قبل أن يدرك الشباب التعادل بتوقيع دانيلو اسبريلا في الدقيقة 57.

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.