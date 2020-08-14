الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - بايرن ميوينخ يسجل الهدف الثاني أمام برشلونة الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:24 م محمد مرعي Advertisements سجل بيرسيتش لاعب بايرن ميونيخ الهدف الثاني لفريقه أمام برشلونة الإسباني في المباراة التي تجمع الفريقين بربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أخبار تهمك بعد رحيل رمضان.. فايلر يُقرر إعادة نجم الأهلي منذ ساعة الا ربع الكشف عن مفاجأة صالح جمعة لـ"فايلر" قبل قمة الأهلي والزمالك منذ حوالي 6 ساعات أول رد فعل من الخطيب على عقوبة كهربا لصالح الزمالك منذ حوالي 5 ساعات أول تعليق من كهربا بعد عقوبة الفيفا منذ حوالي 9 ساعات ميسي يصدم برشلونة ويرفض الموهوب منذ حوالي 5 ساعات ما هو موضوع النقاش الذي تسبب في وفاة عصام العريان؟ منذ يوم 7 كليات جديدة تضاف لتنسيق الجامعات 2020.. اعرفها منذ حوالي 6 ساعات عاجل- فيفا يُغرم كهربا 32 مليون و800 ألف جنيه لصالح الزمالك منذ حوالي 9 ساعات كورونا لم يضعف.. استشاري مناعة يفجر مفاجأة حول الموجة الثانية للفيروس (فيديو) منذ ساعتين كيف سيكون تشكيل برشلونة في وجود رونالدو؟ منذ ساعتين و 47 دقيقة بث مباشر مباراة برشلونة و بايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا منذ حوالي 3 ساعات بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يفاجئ فايلر بصفقة جديدة منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يتخذ قرارا ناريا ضد رمضان صبحي منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يفكر في رد صفعة رمضان إلى بيراميدز منذ حوالي 6 ساعات أول تعليق من مرتضى منصور بعد عقوبة كهربا منذ حوالي 5 ساعات انفجار مخزن ذخيرة يهز العاصمة السودانية الخرطوم (فيديو) منذ ساعة و نصف